Bahçesine dikmek istediği ağacın altında kalarak öldü

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, kepçe yardımıyla bahçesine dikmek istediği zeytin ağacının altında kalan Turan Kahraman (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Datça ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Cumalı Mahallesi’nde meydana geldi. Zeytin ağacı diktirmek için bahçesine derin bir çukur kazdıran Turan Kahraman, D.S. yönetimindeki kepçe ile ağacı yerine yerleştirmeye çalışırken devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Kahraman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kepçe operatörü D.S (47), gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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