-BAHÇESİNDE BULDUĞU BOMBAYI MEYHANEYE GÖTÜRÜNCE TUTUKLANDI BUDAPEŞTE (A.A) - 09.08.2010 - Mehmet Başaran- Macaristan'da evinin bahçesinde bulduğu 2.Dünya Savaşı döneminden kalma bombayı meyhaneye götüren adam, polisler tarafından tutuklandı. Törökszentmiklos kentinde yapılan ihbarı değerlendiren polis, meyhaneye bomba imha ekibi yönlendirdi. Bomba imha uzmanları, bombanın herhangi bir sarsıntıdan dolayı patlayabileceğine dikkati çektiler. Olay yerinden uzaklaştırılan bomba, güvenli bir yerde etkisiz hale getirilirken, insanların canına bilerek kast ettiği gerekçesiyle bombayı bulan kişi tutuklandı.