T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAHÇESİNDE BULDUĞU BOMBAYI MEYHANEYE GÖTÜRÜNCE TUTUKLANDI BUDAPEŞTE (A.A)

10 Ağustos 2010 02:20

-BAHÇESİNDE BULDUĞU BOMBAYI MEYHANEYE GÖTÜRÜNCE TUTUKLANDI BUDAPEŞTE (A.A) - 09.08.2010 - Mehmet Başaran- Macaristan'da evinin bahçesinde bulduğu 2.Dünya Savaşı döneminden kalma bombayı meyhaneye götüren adam, polisler tarafından tutuklandı. Törökszentmiklos kentinde yapılan ihbarı değerlendiren polis, meyhaneye bomba imha ekibi yönlendirdi. Bomba imha uzmanları, bombanın herhangi bir sarsıntıdan dolayı patlayabileceğine dikkati çektiler. Olay yerinden uzaklaştırılan bomba, güvenli bir yerde etkisiz hale getirilirken, insanların canına bilerek kast ettiği gerekçesiyle bombayı bulan kişi tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24