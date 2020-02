Bahçeşehir'den gövde gösterisi

Ömer Yücel: \"Hedef ilk yılda Play-Off oynamak\"

Hüseyin Yücel: \"Öncelik gençlere basketbolu sevdirmek\"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin yeni ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü kadrosuna kattığı 8 basketbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, yeni transferiyle sözleşme imzaladı. Bahçeşehir Üniversitesi\'nin Beşiktaş\'ta yer alan kampüsünde yapılan imza töreninde kulüp başkanı Ömer Yücel, Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve yeni basketbolcular Hakan Yapar, Dj White, Fatih Canitiz ve Yiğitcan Turna\'yı kadrosunda tutan kulüp, Andy Rautins, Hadi Özdemir, Can Altıntığ, Alper Özcan, Chris Babb, Quino Colom, Marcus Slaughter ve Emir Preldzic\'i yer aldı.

Takımı geçen yıl kurduklarını hatırlatan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Ömer Yücel, \"İlk yılımız olmasına rağmen Türkiye Kupası\'nı aldık. Play-Off\'ta final oynadık maalesef kaybettik. Sürpriz şekilde Süper Lig takımının çekilmesiyle biz davet edildik. Bu sene Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Bahçeşehir Spor Kulübü olarak mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

ÖMER YÜCEL: \"HEDEF İLK YILDA PLAY-OFF OYNAMAK\"

Hedeflerinin Play-Off oynamak olduğunu ifade eden Yücel, \"Önümüzdeki haftalarda özellikle fair-play ve centilmenlik alanında örnek bir takım olacağız. Her hafta öğrencilerimiz, velilerimizle birlikte maçlara gelecekler. Bizim takımımız bir şehir takımı değil, Türkiye takımı. Bu sene hedefimiz ilk 8\'e kalmak ve sonrasında Play-Off oynamak. Daha sonra Türkiye\'nin her yerinde yeni basketbolcuları, basketbol camiasına katmayı hedefliyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Yenilmek de var yenmek de var. Bunları tecrübe ettik. Bu takımın kurulmasında Hüseyin Yücel\'e teşekkür ediyoruz. Bizi hedefimiz bu kulübü önümüzdeki yıllarda gerçek sahibi olan öğrencilerimize teslim etmek. Hüseyin Yücel, geçen hafta Beşiktaş Kulübü Yönetimi\'ne seçildi ve bu nedenle tüzük gereği kulübümüzdeki görevinden istifa etti. Bahçeşehir Okulları olarak desteğini sürdürüyor\" şeklinde konuştu.

HÜSEYİN YÜCEL: \"ÖNCELİK GENÇLERE BASKETBOLU SEVDİRMEK\"

Öncelikli hedefin gençlere basketbolu sevdirmek olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, \"Bahçeşehir Koleji olarak kaliteli eğitimi ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. 54 ilde 124 kampüste 78 bin öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti vereceğiz. Bütün okullar gibi bizim de amacımız ülkemizin geleceğine yön veren gençleri hayata kazandırmak. Bunu yaparken bilimin sanat ve sporla ayrılmaz bir bütün olduğunun bilincinde olarak hareket edeceğiz. Bizler bir kolej takımıyız. Rakiplerimize göre bazı farklılıklarımız ve önceliklerimiz var. İlk misyonumuz, gençlerimize basketbolu sevdirmek, fair-play ruhunu gençlerimize kazandırmak, yaygın okul ağıyla birlikte spor yapma alışkanlığını yurdun dört bir yanına yaymak. Amacımız spora imkanı olmayan bölgelerde spor yapılmasını sağlayacak tesisler kurmak. Ülkemize layık bir organizasyon yapısı için çalışıyoruz. Bizim yolumuz uzun vadeli. Birçok kulüp ilk olarak A takıma yatırım yapıyor ve sonrasında gerisi gelmiyor. Bizim ilk hedefimiz altyapıya yatırım yapmak. Kulübün kalıcılığı, sportif başarıdan çok çok önemli\" diye konuştu.

\"GÖNLÜM İKİ TAKIMDAN DA YANA\"

Beşiktaş\'ın yeni yönetiminde yer alan Hüseyin Yücel, bu sezon ligde Beşiktaş Sompo Japan ve Bahçeşehir Spor Kulübü\'nün karşılaşacağı mücadelede için, \"Güzel bir hissiyatımız olacak. Dostça ve centilmence geçecek. O maçta kendi taraftarımızla Beşiktaş taraftarını iç içe oturtmayı hedefliyoruz. Amacımız yenen takımı alkışlamak. Orada iyi bir vakit geçirip insanları iyi şekilde evlerine yolladığımız takdirde amacına ulaşmış olacaktır. Gönlüm iki takımdan da yana\" dedi.

Başkan Ömer Yücel ayrıca bu sezon iç saha karşılaşmalarını Ayhan Şahenk Spor Salonu\'nda oynayacaklarını ifade etti.

