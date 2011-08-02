-BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Bahçeşehir Üniversitesi ile Samsung, Bahçehir Üniversitesi'ne teknoloji merkezi kurulması konusunda işbirliği yaptı. İşbirliği sonucunda üniversitenin Beşiktaş yerleşkesine kurulacak teknoloji merkezi, öğrencilerin kullanımına açılacak. Bahçeşehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre üniversiteye kurulacak Teknoloji Merkezi'nde üniversite öğrencileri Android temelli uygulama geliştirmeye yönelik eğitim alacak ve geliştirilen uygulamaların ticarileşme sürecinde aktif rol oynayacak. Ayrıca Samsung ürünleri üzerinde çalışacak uygulamalara yönelik AR-GE çalışmalarına da imkan sağlayacak merkezde eğitim alan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine Samsung firması altında istihdam olanağı da yaratılacak. Samsung Teknoloji Merkezi'nde eğitimler, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Beşiktaş yerleşkesinde tahsis edilecek ve içerisinde en az 20 öğrencinin eş zamanlı olarak bulunabileceği bir laboratuvarda sürdürülecek. Teknoloji Merkezi'nde öğrencilere Android, Chrome gibi eğitimler verilirken, Samsung ile birlikte oluşturulacak içerikler tüm Türkiye'de mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere de sunulacak. Yapılan işbirliğiyle ''Android Sertifika Programı''da hayata geçirilecek. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taşkın Koçak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: ''Dünya teknoloji devi Samsung firmasının üniversitemizi seçmesi ve tüm öğrencilerimizin faydalanabileceği bir Teknoloji Merkezi açması bizi çok onurlandırdı. Öğrencilerimiz en son teknolojileri bu merkez aracılığıyla öğrenecekler. Ayrıca, dünyada kullanıcı sayısı en hızla artan tablet ve akıllı telefon işletim sistemi Android'in eğitimi için bir laboratuvar kurulması da Türkiye için bir ilk olacak.''