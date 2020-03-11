Bahçeşehir Koleji'nde uzaktan eğitim kararı

Türkiye'de dün yeni tip Koronavirüs'e ilişkin ilk vakanın açıklanmasının ardından Millî Eğitim Bakanlığı'nın derslerin devam edip etmeyeceğine ilişkin vereceği karar bekleniyor. Bahçeşehir Koleji, eğitime online olarak devam etme kararı aldı.

T24'e yapılan açıklamada Bahçeşehir Koleji'nin eğitime online olarak devam edeceği, Bahçeşehir Üniversitesi için henüz böyle bir karar alınmadığı belirtildi.

Öte yandan Kadir Has Üniversitesi, yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta’da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, corona virüsü tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart’a kadar süreceği belirtildi.