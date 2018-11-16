Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı ve öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom ile oynayacağı maç öncesi Ankara’da Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Bahçeşehir Kolejinin Ankara kampüslerinden 1900 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda sporcular Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80. yılında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk haftasında Ankara Bahçeşehir Kolejinin Ankara’daki kampüslerinden 1900 öğrenci ve Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncuları Ata’yı huzurunda ziyaret etti. Tören, Ankara’daki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 1900 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, takım kaptanı Yiğitcan Turna ve Ankara kampüsünden iki minik öğrenciyle birlikte Ata’nın mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından anı defterini imzalayan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel deftere, \"Bahçeşehir Koleji Ailesi olarak ilkelerinizin ışığında, geleceği yaratmak ve sporda sizin değerlerinize örnek olmak için yola çıkmış yüzlerce sporcumuz, binlerce öğrencimiz ve öğretmenlerimizle huzurunuzda olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bizlere öğrettikleriniz ve vasiyet ettikleriniz, bugün hepimizin yüreğinde ve aklında; bizlere rehberlik ediyor. Bize verdiğiniz görevleri yerine getirmek için 50 yıldır durmadan çalışıyorve üretiyoruz. Emanetiniz, Bahçeşehir Koleji Ailesinin yüreğinde ve ellerinde yücelecektir\" yazdı.

\"SPORCULARIMIZ ÇOK SEVİNDİ VE HEYECANLANDILAR\"

Bahçeşehir İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, \"Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol takımımızın bu cumartesi Ankara’da Türk Telekom ile maçı var. 10 Kasım haftasında olmamız vesilesiyle takımımız maç öncesinde Ankara\'da bulunan 3 kampüsümüzdeki yaklaşık 2 bin öğrenci ve 250\'ye yakın öğretmenimizle birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Biz bu ziyareti duyunca çok heyecanlandık. Takım kadromuzda oldukça çok sayıda yabancı oyuncumuz var, onlar da bu ziyareti heyecan ve mutlulukla karşıladılar. Hepsi Atatürk’ü tanıyor, biliyorlar, yüreğimizde ne kadar büyük bir yeri olduğundan haberdarlar ancak bugün gerçekleştirdiğimiz Anıtkabir ziyaretinde bunu bire bir yaşama olanağı buldular. Hep birlikte burada olmaktan, Atamıza saygılarımızı sunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz.” diye konuştu.

COLOM: İLK KEZ ANITKABİR’E GELDİM

Bahçeşehir Koleji Basketbol takımının İspanyol oyuncusu Quino Colom ise, \"3 aydır Türkiye’deyim ilk kez Anıtkabir’e gelme fırsatı buldum. Atatürk bir dünya lideri.Buraya gelince gördüğüm kalabalık, Atatürk’eduyulan saygı ve özlem beni çok etkiledi. Maç öncesinde bu kadar kalabalıkla karşılanıyor olmak da oldukça heyecan verici\" dedi.

\"ATAMIZIN HUZURUNDA OLMAKTAN ÇOK AMA ÇOK MUTLU OLDUM\"

Takım oyuncularından Can Altıntığ ise \"Anıtkabir’e birçok kez geldim ama bugün bambaşka duygular içerisindeyim. Bahçeşehir Koleji Ailesi olarak burada 2000’e yakınöğrenci ile Atatürk’ün huzurunda olmak daha da gurur verici. Minik öğrencilere şimdiden bu sevgiyi aşılamak çok önemli. Hem takım hem de öğrencilerimizle Atamızın huzurunda olmaktan çok ama çok mutlu oldum\" diye konuştu.