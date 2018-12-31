Bahçesaray'da okullara kar tatili (3)

ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Van Çatak'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede eğitime bugün öğleden sonra için yarım gün ara verildi
31 Aralık 2018 17:41
ÇATAK\'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Van Çatak\'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede eğitime bugün öğleden sonra için yarım gün ara verildi. Çatak\'ta kar yağışının süreceği belirtildi.
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