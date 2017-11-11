Bahçeli'yi yerden kaldırmıştı; MHP'den istifa eden belediye başkanı İyi Parti'ye katıldı

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, dün (10 Kasım 2017) sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla MHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aydoğdu, ekibiyle birlikte Meral Akşener öncülüğünde kurulan İyi Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirtti.

Halil Aydoğdu, 2012 yılında düzenlenen 731. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne ev sahipliği yapmış; burada ayağı takılarak düşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yerden kaldırmıştı.

Osmalı Devleti'nin kurulduğu yer olarak kabul edilen Bilecik Söğüt'te her yıl düzenlenen kuruluş şenliklerine Bahçeli, aksatmadan katılıyordu. Sembolik öneme sahip Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'nun istifa etmesi, "Bahçeli'ye büyük darbe" olarak yorumlanıyor.

"MHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı"

MHP'den istifa eden Söğüt İlçe Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, "İYİ Parti'ye geçme kararı aldık" dedi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından belediye meclis üyeleriyle birlikte MHP'den istifa etiklerini duyuran Söğüt belediye Başkanı Halil Aydoğdu, kendisini telefonla arayan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirine istifa ettiklerini doğruladı. Kendisinin yanı sıra MHP'li 6 belediye meclis üyesi, MHP Söğüt eski İlçe Başkanı Ali Islah'ın da aralarında bulunduğu 48 üyenin de MHP'den istifa ettiğini söyleyen Aydoğdu şöyle konuştu:



"MHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. Delegeliklerimiz düşürüldü. Yapacak bir şey kalmadı. Madem ki MHP'de bir etkimiz, söz hakkımız ve delegelik, demokratik mücadele hakkımız kalmadı istifa etmeyi uygun gördük. Seçmenimizin de isteği üzerine partiden istifa ederek kurulan İYİ Parti'ye geçme kararı aldık. İYİ Parti'yi kuran sayın Meral Akşener hanım ile işin başından beri beraberiz zaten. Onun düşüncelerini, yapısını ve bu partiyi kurma amacını yakınen gördük. Hayırlı ve güzel bir iş olacağını düşünüyoruz. Başarılı olacağını düşünüyoruz. En azından Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzurun sağlanmasını ciddi anlamda katkı sağlamasını düşünüyoruz."