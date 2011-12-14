Bahçeli’ye suikast planlayanlara operasyon: 14 gözaltı

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli’ye suikast hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ortaya atılan iddialara göre Bahçeli'ye suikastin gerekçesi olarak ülkücü hareketin önünü kestiği söylendi.





Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara, Kocaeli ve Hakkari'de “Türk İntikam Birliği Teşkilatı/Direniş Hareketi' isimli terör örgütüne operasyon düzenledi.



Eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5’i “silahlı örgüte üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 21 adet kalaşnikof fişeği, 20 adet G3 fişeği ve 2 adet ruhsatlı tabanca bulundu.



Operasyonda ayrıca örgütsel yapılanmayı gösteren şemanın da bulunduğu çok sayıda doküman ele geçirildi.



Zanlıların ifadelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik suikast hazırlığı içinde olduklarını söylediği öğrenildi.





