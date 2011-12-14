T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli’ye suikast planlayanlara operasyon: 14 gözaltı

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye suikast hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2011 02:00

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli’ye suikast hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ortaya atılan iddialara göre Bahçeli'ye suikastin gerekçesi olarak ülkücü hareketin önünü kestiği söylendi.
 

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara, Kocaeli ve Hakkari'de “Türk İntikam Birliği Teşkilatı/Direniş Hareketi' isimli terör örgütüne operasyon düzenledi.


Eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5’i “silahlı örgüte üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 21 adet kalaşnikof fişeği, 20 adet G3 fişeği ve 2 adet ruhsatlı tabanca bulundu.


Operasyonda ayrıca örgütsel yapılanmayı gösteren şemanın da bulunduğu çok sayıda doküman ele geçirildi.


Zanlıların ifadelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik suikast hazırlığı içinde olduklarını söylediği öğrenildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24