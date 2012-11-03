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Bahçeli'ye karşı 1'i kadın 10 aday yarışacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarınki kongrede salonda posterlerinin asılmamasını istedi

03 Kasım 2012 22:12

MHP'nin 10'uncu Olağan Kurultayı yarın Ankara'da yapılacak. Birçok ülkeden davetlinin bulunduğu kongrede, Alparslan Türkeş’in ölümünden sonra ilk kez ciddi bir liderlik yarışı verilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı 1'i kadın 10 aday yarışacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 10. Olağan Kurultayı yarın Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak.

Devlet Bahçeli'nin 6. kez genel başkanlığa aday olacağı kurultayda, bin 241 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Kurultay'da partinin yönetim kadrosu da yeniden şekillenecek.

 

11 aday yarışacak

 

Birçok ülkeden davetlinin bulunduğu kongrede, Alparslan Türkeş’in ölümünden sonra ilk kez ciddi bir liderlik yarışı yaşanacak. Kurultayda 10 aday Bahçeli'ye rakip olacak.

Adaylar arasında MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, MHP eski İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP'nin ilk kadın genel başkan adayı olan Nurhan Karakan gibi dikkat çeken isimler var

Ancak MHP kurmayları, yeterli delege desteği bulamayacakları için aday sayısının kurultay günü azalacağı görüşünde.

 

En güçlü rakip Koray Aydın


MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin en güçlü rakibi ise Koray Aydın. Eski Bakan Koray Aydın, ikinci kez Bahçeli’ye karşı yarışacak. Koray Aydın'ı yarınki kongrede 400 delegenin destekleyeceği belirtiliyor.

 

'Türk milleti, sensiz asla'

 

Kurultay'ın sloganı ise, "Türk milleti, sensiz asla" olarak belirlendi.

MHP, kurultay öncesinde salon hazırlıkları için zamanla da yarışacak. Ankara Arena'da bir gün önce yapılacak kick boks turnuvası nedeniyle MHP, salonu gece 23'te devralacak ve hazırlıkları 8 saatte tamamlayacak.

Yarınki kongrede yeniden aday olacak Devlet Bahçeli, il başkanları, MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Adaylardan Ahmet Çakar'la baş başa görüşen Bahçeli, "Ülkücü hareketin sağduyusu gerekeni yapacak" dedi. Bahçeli'nin MYK'ya pek çok eski ismi alması bekleniyor. Kongrenin divan başkanlığını Tuğrul Türkeş yapacak.

 

'Posterimi asmayın'

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca yarınki kongrede salonda posterlerinin asılmamasını istedi. "Ben de herkes gibi adayım" diyen Bahçeli, posterlerinin asılmaması talimatı verdi.

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