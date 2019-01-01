Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası

MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü sebebi ile Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov'un kendisine gönderdiği doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etti.

1 Ocak doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 71 yaşına girdi. MHP Genel Merkezi'nde partililer tarafından kutlamaları kabul eden Bahçeli, Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter federasyonu Onursal başkanı Kayrat Turlıhanov'un doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etti.

İyi Parti’nin kurucularından Onur Aydın, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

“Manidar olmuş! Kurdun başını kestirip, kutuya koyacak hale geldiyseniz, artık elimizden size acımaktan başka bir şey gelmez.”

haberler.com'un haberine göre, hediyenin anlamı şöyle:

“Kurt tüm Türk kavimlerinde güç, cesaret ve özgürlüğü sembolize ettiğinden ve bağımsızlığın en büyük sembollerinden biri olmasından dolayı özellikle Orta Asya'da kurt yol gösterici ve bilgeliği sembolize etmektedir.Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov'un Devlet Bahçeli'nin 71. Yaş günü münasebetiyle gönderdiği bu anlamlı hediyenin anlamıysa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyasında üstlendiği üstün misyondandır.”