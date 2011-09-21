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Bahçeli'ye açtığı dava düştü ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 15:07

-Bahçeli'ye açtığı dava düştü ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel seçimler öncesinde Afyonkarahisar'da yaptığı bazı açıklamalarda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine açtığı tazminat davasının, feragat nedeniyle reddine karar verildi. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan katıldı. Hakim Mehmet Cengiz Çifçi, Başbakan Erdoğan'ın, avukatı aracılığıyla davadan feragat ettiğine ilişkin dilekçe verdiğini belirtti. Avukat Sevencan söz alarak, ''Davadan feragat ediyoruz. Buna göre karar verilsin'' dedi. Hakim Çifçi, feragat nedeniyle davanın reddine karar verildiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, 23 Mayıs 2011'de Afyonkarahisar'da düzenlenen miting ile miting öncesinde gazetecilerle yaptığı sohbette kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle, Bahçeli'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Erdoğan, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerin ardından tazminat davasından feragat etmişti.

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