"Bahçeli'nin zor günü: McKinsey'i Berat Albayrak'tan bile daha çok savundu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün McKinsey'den fikri danışmanlık alınmayacağını açıkladı. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, McKinsey ile anlaşma sağlanmasının tartışmaların odağına oturduğunu, Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na; ekonomi yazarı Uğur Gürses’ten, Abdurrahman Dilipak’a kadar birçok kişinin meseleye olumsuz yaklaştığını hatırlattı.

"Albayrak’tan bile daha çok savundu"

Öte yandan Erdoğan'ın politika değişikliğinden en büyük zararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gördüğünü kaydeden yazar, McKinsey meselesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bile daha çok savunan tek siyasetçi olarak tanımladığı Bahçeli'nin anlaşmanın tutarlı, gerekli ve meşru olduğunu ispat etmeye çalışan çok sayıda tweeti olduğuna dikkati çekti.

"Ama nasıl derler, olan oldu bir kere"

Anlaşmaya ilk itiraz eden siyasetçinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu bildiren Karaca , "Ancak elbette Bahçeli mazurdur. Yaptığı her doğru ve yanlış, özünde tek bir hedefe yönelik: İttifakı ayakta tutmak. Erdoğan’ın McKinsey işini rafa kaldırdığı konuşmanın içeriğinde ‘Devlet Bahçeli’ye özel olarak teşekkür etmesi de Bahçeli’nin düştüğü kırılgan durumu tamir ve telafi etmeye yönelik bir jestti. Ama nasıl derler, olan oldu bir kere" dedi.

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