"Bahçeli’nin yüzde 50+1 çıkışı, yerel seçimler için de çıta haline geldi"

AKP ile MHP arasında başlayan ittifak girişimleri, yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlerdeki çıtayı da yüzde 50+1’e yükseltti. Muhalefetin en güçlü ve sonuç almaya en yakın partisi konumundaki CHP, yerel seçimler için aday arayışlarını, yüzde 50’nin üzerinde oy alacak isimler üzerine yoğunlaştırdı.

Cumhuriyet'te Erdem Gül'ün izlenim haberi şöyle:

Yüzde 50+1 arayışı, 16 Nisan referandumundan itibaren cumhurbaşkanı seçimi için iktidar ve muhalefetin önüne konulmuş zorunluluk haline geldi. Referandumun ardından ‘evet’ ve ‘hayır’ blokunu oluşturan partiler arasında cumhurbaşkanı seçimini hedefleyen birliktelik çabaları da bu nedenle sürdürülüyor. Yüzde 50+1 arayışı, 16 Nisan’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin seçimlere AKP ile birlikte gireceğine ilişkin geçen haftaki açıklamasına kadar cumhurbaşkanı seçiminin bir konusu olarak görüldü. Bu aşamada AKP ile MHP arasındaki ittifak girişimi de cumhurbaşkanı ve birlikte yapılacak genel seçimleri kapsıyor. Partilerin ittifak girişimleri de doğrudan bu seçimleri hedef alıyor. Partiler, cumhurbaşkanı ve genel seçimde ittifak yapsalar dahi yerel seçimlere her parti ittifak yapmaksızın kendi kimliğiyle katılabilir. Bu nedenle ittifak girişimleri yerel seçimlerle doğrudan bağlantılı görünmüyor. Ancak Bahçeli’nin başlattığı ittifak açıklamasıyla birlikte yüzde 50+1, yerel seçimler için de bir çıta haline geldi.

İttifak kesin

Bahçeli’nin ittifak açıklamasına AKP’den de sıcak mesajlar gelmesi, hayır blokunu oluşturan muhalefet blokunda, “Artık yasal hale getirseler de getirmeseler de AKP ile MHP’nin seçimlere birlikte girecekleri kesin” şeklinde değerlendirildi. Bu birlikteliğin, cumhurbaşkanı ve genel seçimlerle sınırlı kalmayacağı konusunda da görüş birliği oluştu. Muhalefette, ittifakın “artık her iki parti tarafından satın alındığı”, “bundan geri dönüş olmayacağı” ve en önemlisi de “bunun yerel seçimleri de kapsayacağı” yaklaşımı benimsendi. AKP’nin genel seçimlere göre daha düşük oy aldığı için de yerel seçimlerde MHP ile ittifak isteyeceği vurgulandı. MHP’nin öteden beri yerel seçimlerde çok etkili sonuçlar alan bir parti olmadığının altı çizildi. Ve bunlardan hareketle, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere önde gelen büyükşehirlerde MHP seçmenlerinin AKP adaylarına oy vereceği tespiti yapıldı. Hayır blokunun en güçlü partisi konumundaki CHP’de de adaylarda yüzde 50+1 kriteri arayışları başladı. CHP, yerel seçimlerde AKP’yi gönderecek isimler için diğer partilerle seçmene ilan edilmiş bir ittifak düşünmüyor. İttifakı, ilan edilmiş bir aday yerine yüzde 50+1’lik bir isim üzerinde gerçekleştirmeyi daha uygun buluyor. Formül olarak da “Sadece CHP seçmeninden oy alacak isimler yerine başta referandumdaki hayır blokunu oluşturan çevreler olmak üzere daha geniş bir yelpazenin oy vereceği isimlerin aday gösterilmesi” ifadeleri kullanılıyor. Özellikle yerel seçimin en kritik merkezleri haline gelen İstanbul ve Ankara’da bu nitelikteki adaylar zorunluluk olarak görülüyor. CHP’de gösterilecek adaylarda yalnızca hayır blokunu oluşturan çevrelerden değil, referandumda evet oyu veren AKP seçmenlerinden de oy alabilecek nitelikler aranması görüşleri de seslendiriliyor. Bu tespitler çerçevesinde CHP’den yerel seçimler için aday olacak isimlerin kalan sürede sadece kendi parti seçmenlerine değil, diğer tüm partilerin seçmenlerinin oylarına seslenecek bir çalışma yürütmeleri gerektiği vurgulanıyor