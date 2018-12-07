Bahçeli'nin yerel seçim formülü: X+Y=Z

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimelere ilişkin formülünü açıkladı. "31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı'nı alt edecektir" diyen Bahçeli, formülün açılımını, "AK Parti'nin 24 Haziran'da aldığı oy X, MHP'nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani Cumhur İttifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet İttifakını yenecektir" diyerek açıkladı.

Yerel seçimlere 110 gün kala ittifaklarda son hazırlıklar tamamlanıyor. Yerel seçimleri değerlendiren Bahçeli'nin Sabah'tan Şebnem Bursalı'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

"31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı'nı alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz: AK Parti'nin 24 Haziran'da aldığı oy X, MHP'nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani Cumhur İttifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet İttifakını yenecektir. Yani; biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak Zillet İttifakı'nın oyununu bozacağız."

Bahçeli'den zafer formülü

"Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran genel seçimlerinde 3 büyük şehirde (Ankaraİstanbul- İzmir) aldığı oy 7 milyon 729 bin, Zillet İttifakı'nın toplam oyu ise 6 milyon 347 bin, yani arada 1 milyon 382 bin fark var. 24 Haziran seçimlerinde 30 Büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy da 20 milyon 401 bin iken, Zillet İttifakı'nın aldığı oy 13 milyon 895'te kalmış. Aradaki fark 6 milyon 500 bin. Geriye kalan 51 ilde Cumhur İttifakı 2 milyon 700 bin oy alırken, Zillet İttifakı 1 milyonlarda kalmış. Yani bu tabloya bakınca; özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifak, Zillet İttifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceğini de ortaya koyuyor."

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