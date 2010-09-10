Bahçeli’nin sandık şüphesi

T24 - MHP Genel Başkanı, Başbakan başta olmak üzere Ak Partililerin “evet” oylarının yüzde 53 civarında olacağına ilişkin açıklamalar yaptığını anımsattı, “Oy sayımında hileye karşı uyanık olun” dedi.



Devlet Bahçeli, bayram namazını Gazi Merkez Camii’nde kıldı. Bahçeli’ye cami girişinde bir çocuk, deri üzerine işlemeli bozkurt resmi hediye etti. Bahçeli, namazın ardından camiden ayrılırken, bazı vatandaşlarla bayramlaştı. Bahçeli, daha sonra eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez’deki bayramlaşma töreninde şu mesajları verdi:





'Siyaseti camiye taşıdılar'



Kışladan siyaseti çıkarmak isteyenler, bayramın birinci günü, bayram namazının hemen arkasından siyaseti camiye taşıyarak çok farklı ve gelecekte çok değişik anlamlar yüklenebilecek bir hatayı işlemişlerdir. Üzerinde ‘evet’ pankartıyla donatılmış bir seçim otobüsünün caminin önüne çekilerek, sayın Başbakan’ın namaz sonrası orayı bir miting haline dönüştürmesi ülkemiz açısından çok faydalı bir hareket olmamıştır.





'Seçimlerin güvenliği'



Bu kadar hırslı, bu kadar yasa tanımaz bir kampanyayı yürüten Başbakan’ın yönetimindeki bir ülkede, güvenlik unsurlarına, valiye, kaymakama, sandık kurulları başkanları veya üyelerine, AKP’nin sandık çevresinde yaratacağı baskılara ne kadar güvenilebilir, bunu anlamak mümkün değildir.





'Yüzde 53 evet kurgusu'



Uzmanların, seçim sistemi üzerindeki uygulanan bir yöntemi bugün için esas alarak; eğer bu yöntem üzerinde kurgulanmış evet oyu oranı yüzde 53 olarak belirlenmişse, Sayın Başbakan da çıtayı yüzde 54-55’te tutuyor ise, biraz mübalâğalı olmakla beraber bir Başbakan Yardımcısı yüzde 60’yı arzuluyorum ama yüzde 55-53 olabilir diye bir değerlendirme yapıyorsa, o zaman sandık kurullundaki milletin endişe ve kaygısı kurgulanmış bir sonuç sisteminin ortaya çıkabileceği, bir sandık oy verme sürecini yaşayacağımızın önemli işaretidir.





'Oy sayımında hile'



Milletimize sesimi duyurmak istediğim gerçek şudur; Mutlaka sandığa gidiniz, verdiğiniz oyların sahibi olunuz. Sadece oyunuzu verip, alelacele sandıktan ayrılmak yerine, oralarda bulunarak geleni gideni ne kadar baskı altında oy vermeye yönlendirildiklerine, bunun için nasıl bir propaganda ve faaliyet gösterildiğine şahit olunup gerekli itirazları yapmakta yarar vardır.





'Türban korkusu'



(Başbakan türban konusunda çağrıda bulundu ne düşünüyorsunuz?) Başbakan bu konuda inandırıcılılığını kaybetmiştir. AKP ile CHP bir araya gelip gelecekte bir projeleri varsa bunu başörtüsünden başlatırlarsa, MHP kendilerini uzaktan seyreder üzerine düşen görev doğarsa yerine getirir.





Dörtyol olayında bakan Atalay'a görev düşüyor



Dörtyol olayı ile ilgili malum gazeteler aniden iki yıldan beri şahit olduğumuz telekulaklara benzer birer telefon konuşmasıyla kamuoyuna bilgi aktarıyor. Bunun ne kadar doğru olduğu araştırmak için İçişleri Bakanı’na büyük görev düşmektedir. Bahsi geçen telefon konuşmasındaki kişi Hatay Savcılığı’na başvurarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç duyurusunu esas alsınlar, konuşmayı çok yönlü incelesinler. Gerçek neyse ortaya çıkarsınlar. Bu ülkemiz için de hayırlı olur, MHP için de, AKP için de hayırlı olur. Olay anında emniyet telsizlerinde nelerin konuşulduğuna da İçişleri Bakanı biraz dikkat etmelidir.







