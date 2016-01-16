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Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?

MHP lideri, dün anjiyo olmuştu

16 Ocak 2016 12:57

Kocaeli'nde özel bir hastanede anjiyo olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna, bir gün daha hastanede kalacağına ilişkin açıklama yapıldı.

Özel bir hastanede anjiyo olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna, bir gün daha hastanede kalacağına ilişkin açıklama yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaldırıldığı özel bir hastanede dün akşam saatlerinde anjiyo oldu. Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, “MHP Basın bürosu tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, kendisi daha önce planlanmış bir sağlık kontrolü çerçevesinde hastanemize yatırılmıştır. Kontroller dahilinde koroner anjiyografi yapılmıştır. Sağlık durumu son derece iyi olup kendisi bugün de hastanemizde istirahat etmektedir” denildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bahçeli'nin son durumuna ilişkin "Sayın Genel Başkanımız kontrollü bir anjiyodan geçti ve sağlık durumu gayet iyi. Bugün de hastanede istirahatine devam edecek. Herkese çok selamları var. Yarın doktorlar yeniden bakacaklar, bu durumda en önemli şey doktorların ne söyleyeceği. Genel başkanımız şuan istirahat ediyor" açıklamasında bulundu.

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