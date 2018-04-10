Sözcü yazarı Rahmi Turan, AKP-MHP'nin Cumhur ittifakına ilişkin oarak, "Devlet Bahçeli'nin MHP'si o kadar küçüldü ki oyları AKP'yi kurtarmaya yetmiyor! Anketler birbirini izliyor, araştırma şirketleri iktidarın arzu ettiği sonucu çıkaramıyor!" dedi.

Turan, "Bakıyorum da… Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan her geçen gün biraz daha sertleşiyor! Oysa her şey kendi elinde. Devleti tek başına yönetiyor. Ona sormadan ülkede hiçbir şey yapmak mümkün değil. Bu kadar güçlü olup da böylesine kızıp öfkelenmek neden? Anlaşılan o ki, derin bir endişe var? Tüm çabalara ve MHP ile yapılan ittifaka rağmen istenilen sonuç elde edilemedi! Anketlerde hâlâ yüzde 50+1 oya ulaşılamadığı görülüyor" ifadesini kullandı.

Turan şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli'nin MHP'si o kadar küçüldü ki oyları AKP'yi kurtarmaya yetmiyor! Anketler birbirini izliyor, araştırma şirketleri iktidarın arzu ettiği sonucu çıkaramıyor! Ankara merkezli Analitik Araştırma Şirketi'nin son anketi oldukça ilginç. Şirket, 26 önemli ilde halkın nabzını tuttu. Sonuç AKP-MHP ittifakı adına hüsran! İktidar ortaklarının toplam oyu en iyi ihtimalle “Yüzde 46” çıkıyor. Şart olan yüzde 50+1'e 5 puan var. Bu yaklaşık olarak 2.5 milyon seçmen demektir. 2.5 milyon oy açığı kuru fasulye, nohut, mercimek dağıtmakla kapatılabilir mi? İttifak cephesinin tüm öfkesi anlaşılan bundan kaynaklabilir."