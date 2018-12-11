Bahçeli'nin Mersin'i şahsi meselesi haline getirdiği iddia edilmişti; Kocamaz: AKP'den de teklif geldi

Türkiye, 31 Mart 2019'da yerel seçime gidecek. Siyasi partiler yerel seçim için adaylarını belirlemeye başladı. Mersin'de ise hem istifa hem de transferin gerçekleştiği bir süreç yaşandı. MHP'nin yeniden aday göstermediği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz istifa ederek İyi Parti'ye geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kocamaz'ın İyi Parti'ye geçişini "şahsi bir mesele haline getirdiği" iddiaları sürerken Kocamaz cephesinden yeni bir açıklama geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın ortaklarından AKP de Kocamaz'a "Adayımız ol" teklifiyle gitti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 20 Kasım 2018'de 50 yıldır içinde yer aldığı MHP'den istifa etti. 2 haftalık partisiz belediye başkanlığının ardından Kocamaz, İyi Parti'ye geçtiğini duyurdu. Kocamaz'ın parti değiştirmesiyle birlikte İyi Parti'nin yerel seçime girmeden bir büyükşehiri oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığı kulis bilgilerde Bahçeli bu transferi şahsi mesele haline getirdi.

"HDP hariç diğer partilerden davet geldi"

Yerel seçimlerde İyi Parti'nin adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, HDP hariç tüm partilerden davet geldiğini belirterek, "Ama biz Sayın Meral Akşener ve ekip arkadaşlarının çağrısına uyarak, iyilerle birlikte olmaya karar verdik" dedi.

Kocamaz davete ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı:

"HDP hariç diğer siyasi partilerin hepsinden 'Bizimle beraber ol, göreve devam et' şeklinde davet geldi."

