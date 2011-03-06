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BAHÇELİ'NİN KONVOYUNDA KAZA ADANA (A.A)

06 Mart 2011 16:20

-BAHÇELİ'NİN KONVOYUNDA KAZA ADANA (A.A) - 06.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konvoyundaki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye, Adana'dan Aladağ ilçesine giden Bahçeli'nin konvoyunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 EG 571 plakalı otomobil, Mustafalar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Kazada, otomobilde bulunan Ali, Mustafa ve Habip Cevher ile kimliği henüz bilinmeyen sürücü yaralandı. Yaralıların Adana'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

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