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Bahçeli'nin 'hayırlı olsun' açıklamasının ardından sürpriz görüşme

Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde bir araya geleceği bildirildi

20 Ocak 2018 19:03

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin saat 20:00'de Çankaya Köşkü'nde görüşüceği bildirildi. 

 Bugün, partisinin Zonguldak il kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'nın Kızılcıhaman ilçesindeki parti kampında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde bir araya geleceği bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını duyurmasının ardından Kızılcıhamam'daki parti kampında açıklama yapan Bahçeli, 'Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" demişti.

 

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