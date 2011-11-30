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Bahçeli'nin gizli tutkusu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobillere büyük bir ilgisinin olduğu ortaya çıktı.

30 Kasım 2011 02:00


T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobillere büyük bir ilgisinin olduğu ortaya çıktı. Kendine ait otomobilinin direksiyonuna oturan Bahçeli, zaman zaman başkent trafiğinde de görüldü.


Çeyrek asırlık arabasıyla yollarda


MHP Genel Başkanı Bahçeli, sahip olduğu 1987 model kırmızı Buick marka otomobiliyle şehir trafiğine çıkınca diğer otomobil sürücülerini şaşırttı. Koruma aracının arkadan eşlik ettiği Bahçeli, özel kalem müdürünün de bulunduğu otomobilinin direksiyonuna bizzat geçmeyi tercih etti. Başkent trafiğine çıktığında Eskişehir Yolu üzerinde görülen Bahçeli, MHP Genel Merkezine kadar kendi kullandığı otomobille geldi.


MHP’li yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin klasik otomobillere büyük ilgisinin olduğunu söyledi. Bahçeli’nin otomobili ikinci el olarak satın aldığını ifade eden yetkililer, MHP Genel Başkanı’nın zaman zaman da klasik otomobilinin direksiyonuna geçerek trafiğe çıktığını belirtti. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin otomobilini kendisi kullanmaktan keyif aldığını da dile getiren yetkililer, özellikle hafta sonlarında direksiyon başına geçmeyi tercih ettiğini kaydetti.


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