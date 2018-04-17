Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dolar yükselişe geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısının ardından dolar/TL, 4.12 seviyesinin üzerini gördü. Borsa yüzde 1'i aşan kayıpla 109 binin altını gördü.
Güne düşüşle başlayarak 4.0740 seviyelerine kadar inen dolar/TL, 'erken seçim'in yeniden gündeme gelmesiyle hareketlendi. Kur, 4.12 seviyesini aştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 26 Ağustos 2018 pazar günü yapılması teklifinde bulundu.
Bahçeli'nin çağrısına hükümetten ilk yanıt da gecikmedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bahçeli'nin çağrısı yetkili organlarda değerlendirir" dedi.
Dünya'nın aktardığına göre, açıklamaların ardından dolar/TL 4.1175 ve euro/TL 5.1070 seviyesinde yer aldı.