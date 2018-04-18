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Ekonomi

Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecek

18 Nisan 2018 11:44

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısının ardından dolar ve Euro güne yatay seyirle başladı. 

Erken seçim gündemiyle dün dalgalanan dolar/TL 4.0940 ve euro/TL ise 5.0690 seviyesinde. 

Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar. Bu kapsamda bugün saat 13:30'da planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecek.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.

 

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