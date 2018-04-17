Bahçeli'nin erken seçim çağrısına hükümetten ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısına hükümetten ilk yanıt geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bahçeli'nin çağrısını değerlendireceğiz" dedi.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, erken seçimle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları yalanlamış, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelik çağrısında "Hazırlıklarınızı 2019'a göre yapın" ifadesine yer vermişti.

Bahçeli, 2019'da yapılacak seçimler için AKP ile ittifak kurduklarını hatırlatarak "Türkiye'nin bekası açısından cumhur ittifakının korunması elzemdir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkileri değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."

Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bahçeli'nin çağrısını değerlendireceklerini söyledi.