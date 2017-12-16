"Bahçeli’nin elinde AKP’yi bu çizgiye davet edecek güç var"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “vazgeçemeyeceği partneri" olduğunu söyledi. "Acaba elindeki bu gücü, Türkiye’yi içinde bulunduğu kutuplaşmadan çıkarmak için kullanamaz mı" diyen Özkök, "Ben Bahçeli’nin ülkesini seven bir insan olduğuna inanıyorum ve artık elinde AKP’yi bu çizgiye davet edecek gücü de var" ifadesini kullandı.

Özkök'ün "Müdür bey bahanen o sahneden de beter" başlığıyla (16 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şurası artık kesin...

Devlet Bahçeli, 2019 seçimleri için Erdoğan’ın “vazgeçemeyeceği” partneri... Daha da önemlisi onun için “güvenebileceği” bir müttefik...Çünkü Erdoğan’ın en kritik anlarında ona ihtiyacı olan desteği hiç ‘ama’sız verdi.

Son örneği de İslam Konferansı’nda Erdoğan’a verdiği açık destek.

Bahçeli ülkesini düşünen bir insan...

Düşünüyorum...

Acaba elindeki bu gücü, Türkiye’yi içinde bulunduğu kutuplaşmadan çıkarmak için kullanamaz mı...

- Mesela dibe vuran adaletin ve yargının tarafsız ve bağımsız hale gelmesi için...

- Mesela FETÖ yüzünden tarumar olmuş devletin yeniden inşası için...

- Mesela demokrasinin ve kurumlarının daha da yerleşmesi için...

- Mesela laikliğin daha güçlü bir şekilde teminat altına alınması için...

- Mesela eğitimin içinde bulunduğu bu kaostan kurtulması için...

Ben Bahçeli’nin ülkesini seven bir insan olduğuna inanıyorum...

Ve artık elinde AKP’yi bu çizgiye davet edecek gücü de var...

Eminim, Türkiye’ye yapacağı en büyük hizmet bu olur...