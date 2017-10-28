"Bahçeli'nin ekibi, Akşener'e haber gönderdi"

Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekibinden bazı isimlerin, Meral Akşener'in partisine katılmak istediğini iddia etti.

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan, Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kuracağız, AK Parti'den de katılımlar olacak" demişti.

Batuhan Çolak, KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Okutan'ın bahsi geçen ifadesiyle ilgili olarak ne düşündüğü sorulan Çolak, sözlerinin devamında "Akşener bu kişileri, geçmişlerinin kirli olduğunu düşünerek kabul etmedi" dedi.