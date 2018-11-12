Bahçeli'nin danışmanından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: Ruhunda Fethullah Gülen'in misyonunu taşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı da olan TürkGün yazarı Yıldıray Çiçek, 10 Kasım'dan 1 gün önce islamcı yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi. Çiçek, Erbaş'ın ruhunda Fethullah Gülen'in misyonunu taşıdığını söyledi.

Yazısında ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediklerine de yer veren Çiçek, "Ali Erbaş’ın siciline bakın, saygı gösterilecek ne özelliği vardır?" diye sordu.

Börekçi, Atatürk hakkında şunları kaydetmiş:

“Ata’nın huzuruna geldiğimde beni ayakta karşılardı… ‘Paşam beni mahcup ediyorsunuz’ dediğim zaman ‘Din adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır’ buyururlardı. Atatürk şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlarını sevmezdi.”

"Erbaş’ın siciline bakın, saygı gösterilecek ne özelliği vardır?" diye soran Çiçek yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Atatürk’ün kurduğu kurumun başında Atatürk’e vefasızlık, nankörlük yapan birine, teröristbaşı Fethullah Gülen’e gösterdiği saygının yüzde birini Atatürk’e göstermeyen birine, bizim ne saygımız olur?

Ruhunda Fethullah Gülen ve Kadir Mısıroğlu’nun misyonunu taşıyanların imanlı nesiller yetiştirmesi de mümkün değildir."