Bahçeli'nin danışmanı Taşlıçay: Dışarıdaki binlerce sapığın arasına 4 bin hastalıklı zihniyet gönderiliyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeye tepki gösterdi. Taşlıçay, "Sanki binlerce taciz, tecavüz vak'ası engellenebilmiş gibi dışarıdaki binlerce sapığın arasına hapiste olan 4.000 hastalıklı zihniyeti daha gönderiyoruz. Bu ne mi demek? Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla az tedirgin yaşıyorduk, biraz daha tedirgin yaşamayı öğrenin demek" diye konuştu.

Taşlıçay, yaptığı açıklamada düzenlemeye neden itiraz ettiklerini şöyle anlattı:

"Gün geçmiyor ki tacizciye-tecavüzcüye bir kolaylık sağlanmasın bu ülkede. Gün geçmiyor ki, kaç yaşında çocukla evlenilebileceği beyanında bulunan zihniyet televizyonlarda boy göstermesin. Bir tarafta kadına şiddet diğer tarafta çocuk istismarı. Şimdi ise başka bir trajedi. Sanki binlerce taciz, tecavüz vak'ası engellenebilmiş gibi dışarıdaki binlerce sapığın arasına hapiste olan 4.000 hastalıklı zihniyeti daha gönderiyoruz. Bu ne mi demek? Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla az tedirgin yaşıyorduk, biraz daha tedirgin yaşamayı öğrenin demek.

"Tecavüzcüsü serbest bırakılan

birçok çocuk intihar etti"

İnsan onurunu, izzetini, şerefini, rızasını hiçe sayan bir yasa düşünülemez. Bunun adı hukuk olamaz. İnsan iradesini yok sayan; cebir, hile ve tehdidi meşrulaştıran zihniyet köhnemiştir. Bu yapılana hukuk değil, dayatma denir. Bu yanlıştan dönülmeli. Geleceğimiz, evlatlarımız ateşe atılmamalı. Eller vicdanlara konulmalı. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, tecavüzcüsü serbest bırakılan bir çok çocuk intihara kalkıştı. Değil 4.000 bir tek çocuğun dahi vebali dünyalara değişilmez. MHP Genel Merkez Kadın Kolları olarak bu meselenin takipçisi olacağımızı beyan eder, yanlıştan dönülmesi için bütün yolları demeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz."