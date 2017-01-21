Bahçeli'nin basılmadan toplattığı kitabın yazarı: Diktatörlük fiili olarak başladı!

Aydınlık gazetesi Yazarı Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin henüz basılmamış "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını mahkeme kararıyla toplattırmasına tepki göstererek, "Diktatörlük kitabımız toplanarak başladı" ifadesini kullandı. "Bu ülkede artık bırakın siyaset yapmak, kitap bile yazmak mümkün değildir" diyen Önkibar, "Peki böyle bir rejimin adı fiili diktatörlük değil midir?" diye sordu.

"İyi dinle Bahçeli" diyen Önkibar, "O kitapta suç olacak tek satır yok ama senin derdin ve korkun hakaret değil, MHP ve ülkücüler için perde gerisinde yaptıkların öğrenilsin, bilinsin istemiyorsun. Ne yaparsan yap Bahçeli, bu kitap eninde-sonunda hukuk içinde mutlaka yayınlanacak. Hayatında PKK’lı, FETÖ’cü ve yandaş tek bir gazeteciyi dava açmayan Bahçeli’nin bize açtığı dava ve vesile olduğu toplatma kararı bir vatansever olarak şeref madalyamızdır" dedi.

Önkibar'ın Aydınlık'ta "Diktatörlük kitabımız toplanarak başladı" başlığıyla yayımlanan (21 Ocak 2017) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Söyleyin bir mahkeme görmediği, okumadığı, incelemediği bir kitabı nasıl toplatır?

Böyle bir şey bırakın demokratik ülkelerde, Afrika’daki kabile devletlerinde olmaz ama Türkiye’de oluyor.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kırmızı Kedi yayınevinden çıkan “DEVLET BAHÇELİ VE ÜLKÜCÜLER HAKKINDA HER ŞEY” isimli kitabımız için bu kararı aldı.

Hükmünde kitabı görmediğini ve okumadığını kendisi de belirtiyor.

Peki böyle biri şeyin olduğu bir ülkeye bırakın hukuk devleti, kanun devleti olabilir mi?

Dün Ahmet Şık’ın basılmamış kitabına yapılanlar bugün bizim kitaba yapılıyor.

Söyleyin bu kararı alanların FETÖ’cülerden ne farkı var?

Lamı-cimi yok alınan bu karar yeni dönemi resmediyor.

Bu ülkede artık bırakın siyaset yapmak, kitap bile yazmak mümkün değildir.

Peki böyle bir rejimin adı fiili diktatörlük değil midir?

Ve sen ey Devlet Bahçeli!

Kitabımda tek bir hakaret ifadesi yok iken senin bu yaptığının açıklaması nedir?

Niye korkuyor ve paniktesin?

Kitap daha piyasaya çıkmadan dava açtın yetmedi, çıkar çıkmaz toplatma kararı verdiriyorsun!

İyi dinle Bahçeli!

O kitapta suç olacak tek satır yok ama senin derdin ve korkun hakaret değil, MHP ve ülkücüler için perde gerisinde yaptıkların öğrenilsin, bilinsin istemiyorsun!

Ne yaparsan yap Bahçeli, bu kitap eninde-sonunda hukuk içinde mutlaka yayınlanacak!

Hayatında PKK’lı, FETÖ’cü ve yandaş tek bir gazeteciyi dava açmayan Bahçeli’nin bize açtığı dava ve vesile olduğu toplatma kararı bir vatansever olarak şeref madalyamızdır...