"Bahçeli'nin 'af' açıklamasının sebebi sınırlarını belirleme isteği; hükümet 1 aydır çalışma yürütüyordu"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ittifak ortağının “af” açıklamaları için “Hükümetin gündeminde yok” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Erdoğan’ın sözlerine rağmen afta ısrar etti. Bahçeli, “Biz milletin gündemine taşıdık” dedi. Kulislerde Bahçeli’nin özellikle HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ve bazı gazetecileri kapsayacak bir düzenleme olasılığına karşı, “sınırlarını kendisinin belirlediği” af talebini seslendirdiği iddia ediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, siyasi kulislerde, başkanlık anayasası, erken seçim açıklamaları da dikkate alındığında Bahçeli’nin “af” çıkışının sadece bir “niyet beyanı olmadığı” ve altının dolu olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bu görüşü savunanlar, af konusunda iktidar kanadında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum’un da aralarında bulunduğu isimlerin, yaklaşık 1 aydır af konusunda çalışma yürüttüğünü iddia ediyorlar. CHP’li Barış Yarkadaş da önceki gün twitter hesabından benzer iddialarda bulunarak, “AKP’nin Saray’da hazırlanan af tasarısına göre, Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek. AKP böylece seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin dozunu düşürmeyi ve mağdur sayısını azaltmayı planlıyor” görüşünü savunmuştu.

‘MHP teklifi verebilir’

Bu kapsamda, AKP’nin seçime gidilirken, seçmen kitlesini genişletmek için gazetecilerin de aralarında bulunduğu siyasi suçluları kapsayacak şekilde bir düzenleme için formül aradığı, düzenlemenin “denetimli serbestlik” uygulamasının kapsamının genişletilmesi şeklinde yapılması üzerinde durulduğu savunuluyor.

MHP lideri Bahçeli’nin ise özellikle HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı veya bazı gazetecileri kapsayacak bir düzenleme olasılığına karşı “erken hamle” yaparak, “sınırlarını kendisinin belirlediği” af talebini ısrarla seslendirdiği vurgulanıyor. MHP Lideri’nin dünkü açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım’ın “teröristlere kesinlikle af yok” sözlerine gönderme yapmasına da bu kapsamda dikkat çekiliyor. Her ne kadar Erdoğan, af konusunun “kesinlikle” gündemlerinde olmadığını söylese de Londra dönüşünde ikilinin konuyu mutlaka görüşeceği ve nihai kararın bu şekilde şekilleneceği ifade ediliyor. Görüşme sonucuna göre MHP’nin teklifi tek başına da verebileceğine işaret ediliyor. AKP yönetiminin de partinin görevlendirdiği isimler dışında milletvekillerine af konusunda konuşma yasağı getirildiği ve hatta TV programlarının da iptal edildiği belirtiliyor.