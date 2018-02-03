Bahçeli'nin "Adayımız Erdoğan" çıkışına destek yüzde kaç?

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Gündemi Araştırması" anketinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin sorulan "Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?" sorusuna yanıt verenlerden yüzde 17'si "İyi", yüzde 27'si "İdare eder", yüzde 56'sı ise "Kötü" yanıtını verdi.

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından 10-30 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan ve bin 500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen “Türkiye Gündemi Araştırması" anketinde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AKP iktidarına ve Tayyip Erdoğan'a verdiği destek, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı konusundaki performansı değerlendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerine yaklaşık 2 yıl kala cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklaması ve 'Cumhur ittifakı' formülü siyasette yeni bir tatışma yarattı. "Bahçeli'nin 2019'da MHP'nin barajı altında kalması kaygısı ile böyle bir teklifi yaptığı" iddialarına Bahçeli'nin tepkisi sert oldu.

Konsensus Araştırma, “Türkiye Gündemi Araştırması"nda Bahçeli-Erdoğan ittifakına sokağın verdiği tepkiyi ölçtü. Ankete göre Bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?» sorusuna yanıt verenlerden Yüzde 17'si "İyi", Yüzde 27'si "İdare Eder", Yüzde 56'sı ise "Kötü" yanıtını verdi.



İşte Konsensus anketinden çıkan sonuçlar:

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %6’sı «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %17’si Muhalefet Partisi MHP’nin Lideri Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek, «iyi yaptığını», %56’sı «kötü yaptığını», %27’si ise «idare ettiğini» belirtmiştir. Muhalefet Partisi MHP’nin Lideri Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek «kötü» yaptığını düşünenler çoğunluktadır (%39).

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi iyi mi yönetiyor, kötü mü yönetiyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %2’si «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %45’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi, «iyi yönettiğini», %39’u «kötü yönettiğini», %16’sı ise «idare ettiğini» belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi «iyi» yönettiğini düşünenler çoğunluktadır (%6).

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iyi mi, kötü mü muhalefet yapıyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %4’ü «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %26’sı Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, «iyi muhalefet yaptığını», %52’si «kötü muhalefet yaptığını», %22’si ise «idare ettiğini» belirtmiştir. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun «kötü» muhalefet yaptığını düşünenler çoğunluktadır (%26).

Araştırmaya katılanlara «HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını doğru mu buluyorsunuz yanlış mı?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %8’i «bilmediğini» belirtmiştir. %1’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %51’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını, «doğru bulduğunu», %31’i «yanlış bulduğunu», %18’i ise «kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu» belirtmiştir. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını «doğru» bulduğunu düşünenler çoğunluktadır (%20).