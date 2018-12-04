Bahçeli'nin 2014'teki 'Erdoğan' sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu: Ee şimdi kimin gölgesindesin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Bahçeli'nin 2014 yılındaki, "Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "E Sayın Bahçeli şimdi kimin gölgesindesin? Ben sana şimdi ne diyeyim" diye tepki gösterdi.

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Türkiye'nin maden kazalarında Avrupa birincisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Neden?" diye sorarak, "Bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin aşağı indirilmesidir" diye konuştu.

CHP'nin grup toplantısına İstanbul Havalimanı çalışanlarının yakınları da katıldı. 52 işçinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sizin emek harcadığınız her saniyeden itibaren biz sizin yanınızda olduk" ifadesini kullandı.

Ergenekon davasına ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "11 yılda bir fırtına estirdiler. Kim konuştuysa Ergenekoncu diye suçladılar. Savcı en sonunda 'Ergenekon varlığı tespit edilememiştir' dedi. Şimdi efendim biz yanlış yaptık diyorlar. Ölenlerin hesabını kim soracak?" diye tepki gösterdi.

1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında maaş aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, önceki gün açıklanan enflasyon rakamlarını, "Vatandaşın sofrasındaki enflasyon devam ederken otomobil fiyatları düşünce efendim enflasyon düştü deniyor" diyerek eleştirdi.

Grup toplantısının sonunda Zonguldak'tan üç madenci eşi Kılıçdaorğlu'na maden anıtı hediye etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi, neden? Bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin aşağı indirilmesidir.

"(Ergenekon davası)Hatırlarsınız bir Ergenekon furyası vardı. Herkes ergenekoncu, herkes darbeciydi. Herkes Ergenekoncuydu, ne oldu? 2007 yılında başladı 11 yılda bir fırtına estirdiler. Kim konuştuysa Ergenekoncu diye suçladılar. 60 bin kişinin telefonu dinlendi bu 11 yılda. bin 368 kişi ifade verdi, 7 sanık ifade vermeden hayatını kaybetti, 7 kişi kanser oldu. İlker Başbuğ terörist diye hapse atıldı. Savcı en sonunda 'Ergenekon varlığı tespit edilememiştir' dedi. Şimdi efendim biz yanlış yaptık diyorlar. Ölenlerin hesabını kim soracak?

"(Ekonomi eleştirisi)Ekonomiden hepimiz şikâyetçiyiz, Saray, Saray'ın çevresi ve tefeciler hariç. Eti gramla alan bir duruma getirdiler bize. Enflasyon düştü diye havuz medyası başlık atmış. Ben size nasıl düştüğünü anlatayım. Toplumu nasıl aldattıklarını anlatmak istiyorum.

"(Bahçeli eleştirisi) Muhalefet partileri birbirlerini eleştirirlerse iktidara karşı en büyük avantajı karşılamış olur. Sayın Bahçeli bugün beni eleştirmiş. Bahçeli'nin ağzından söylüyorum, 8 Nisan 2014'te şunu söylüyor: 'Türklüğü reddeden bir inkarcıdan Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmaz, olmayacaktır.' Devam ediyorum: 'Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz' diyor. E Sayın Bahçeli şimdi kimin gölgesindesin? Ben sana şimdi ne diyeyim. Ülkücü kardeşlerime sözüm var. Onların bayrak, vatan, insan sevgisi benim yüreğimde de aynen vardır. Biz hiç kimsenin gölgesine sığınmaz, medet ummayız. Bizim sevgimiz, vatan, bayrak, insan sevgisidir. Birilerinin önünde diz çöküp yalvarmayıp, yakarmayız. Ülkücü kardeşlerime hiçbir sözüm yok, onların başımın üzerinde yeri var.

"Çiftçi borç batağında"

"Çiftçi de borç batağında. Konya'dan küçük bir devlet var Hollanda. Hollanda'nın tarım ihracatı Türkiye'den 6 kat fazla. Niye Türkiye'de çiftçi üretmiyor. Niye küstürdüler. Şeker pancarı üreticileri CHP vekilleri özelleştirmelere karşı direnirken orada olmalıydı. Canı yandı, AKP'ye oy vermeyeceğim diyor. İlla canınızın yanması mı gerekiyordu. Bunların yönetim anlayışı cebimi nasıl doldururum, köşeyi nasıl dönerim anlayışı. Bir de bunların havuz medyası var.

"Geçen bir iş insanı ile görüşüyorum. Nasıl dedim durum, felaket dedi. E dedim biraraya geliyor musunuz, birşey yapıyor musunuz? Hayır diyor, 'Moralim bozulunca A Haber'i açıp rahatlıyorum' diyor.

"BBC'ye bir çiftçimiz konuşuyor. Diyor ki bir televizyon kanalı geldi, söyleşi yaptık. Bir de dediler ki kapatın depoyu öyle çekelim dedi. İzin verdik. Bir de akşam baktık ki bizim depoyu gösterip, 'Soğanları depolayıp kaçtılar' diye haber yapmışlar.

"Biz ekonomik krizin nasıl çözüleceğini söyledik. O maddelerden birisi de devletin tasarruf yapmasıydı. Hastanelerde öğrenciler var, bunlar orada pratiklerini geliştirirler. Hastalar için de yemek çıkar, bu öğrenciler de öyle yer. 2011'de bu öğrenciler yemek yesin mi yemesinler mi diye genelge çıkarıyorlar. Gerek yok diyorlar. 2018'de diyorlar ki, kriz var, tasarruf yapmamız lazım. Saray'dan, Saray'ın mutfağından asla olmaz. Ve diyorlar ki sağlık tesislerinde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerden yemek parası almaya başlıyorlar. Şimdi ben bütün vatandaşlara seslenmek istiyorum. Suriyelilere bedava veriyorsun. Bizim vatandaşlarımız ikinci sınıf vatandaş mı? Yani tasarruf yapa yapa bu öğrencileri mi buldunuz? Lüks arabalardan, uçan Saray'dan, yazlık Saray'dan vazgeçin. Hâlâ dolar üzerinden para alıyorlar. Bunlardan kim sorumlu? Asıl soru bu. Sen sorumlu değilsin. Erdoğan'ın güzel bir şeyi var, 15 Mayıs 2018'de bir konuşma yapıyor ve diyor ki, 'İnsanlar para politikaları nedeniyle kimi sorumlu tutacaklar? Cumhurbaşkanını tutacaklar. Bazılarını rahatsız edebilir ama bunu yapmalıyız çünkü vatandaşına karşı sorumlu olan devleti yönetenlerdir.' Devam ediyorum, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giriştiğimiz andan itibaren buradaki etkinliğimiz çok farklı olacak.' diyor. Şimdi ben bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, açlığın, sefaletin, parasızlığın bütün sorumluluğu onda. Bütün yetkileri ona verdiniz. Şimdi konkondato ilan etme yetkisini de aldı.

"(G20 Zirvesi - Kaşıkçı cinayeti)G20 zirvesinde Kaşıkçı cinayetini dile getiren Kanada Başbakanı. Erdoğan dut yemiş bülbül. Efendim konuşacaktın, toplantı bitti. Hani sen 'One minute' demesini biliyordun? Sonra bizim gazeteciler, binmişler uçan Saray'a. Suudi üst yönetimine Kaşıkçı'nın cesedi kimdir. Hiç sağ sola kıvırmayın. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil' diyor. Bu havuz medyasından hiç kimse çıkıp da sormuyor. 'Kılıçdaroğlu size her seferinde bir soru soruyor. Bu cinayeti işleyen 20 kişi cinayeti işledikten sonra sizin haberiniz vardı ve bunların ellerini kollarını sallayarak dışarı çıkmasına izin verdi. Neden izin verdi?' diye soramıyorlar. Siz havuz medyasısınız, yüz karasınız."