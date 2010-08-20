-BAHÇELİEVLER'DEKİ HIRSIZLIK GİRİŞİMİNDE TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Bahçelievler'de hırsızlık amacıyla girdiği evde kalan iki polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı. Siyavuşpaşa Mahallesi Mimoza Sokakta meydana gelen olayda polis memurları Serdar Arpa ile Mustafa Ayçin'i bıçakla yaralayan Mehmet S. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Mehmet S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.