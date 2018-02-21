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Bahçelievler'deki cinayet şüphelisi adliyeye sevkedildi

  Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de tartıştığı Cemil Ceylan'ı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen Bilal Daldal (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

21 Şubat 2018 18:33

 

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen Bilal Daldal (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Cihan Sokak\'ta dün akşam saatlerinde tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurduğu belirtilen Bilal Daldal saklandığı binada özel harekat polislerinin de desteğiyle gözaltına alınmıştı. Ağır yaralanan Cemil Ceylan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Bahçelievler Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan Bilal Daldal emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

 

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