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Bahçelievler'deki bombalı minibüs soruşturması: 4 kişi daha tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler'de bulunan bombalı minibüs soruşturması kapsamında 4 kişi daha tutuklandı

24 Ocak 2018 12:57

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler\'de bulunan bombalı minibüs soruşturması kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık\'ta Bahçelievler\'de bulunan bombalı minibüs soruşturması kapsamında aranan  \'Bırso\' kod adlı G.B.\'nin İstanbul\'a geldiğini belirledi. TEM ekipleri geçtiğimiz hafta çarşamba günü G.B.\'nin birlikte gezdiği şüphelileri de belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda \'Bırso\' kod adlı G.B., ile H.B., A.B. ve M.Ş.D. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. G.B\'nin minibüsün yakalanmasından sonra PKK\'nın kırsal kardosuna katıldığı bir süre sonra İstanbul\'a geldiği belirtildi. 
Bombalı minibüsle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de 11 kişi tutuklanmıştı.

 

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