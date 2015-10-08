Bahçelievler'de yıkım çalışması esnasında 5 katlı bina çöktü, vinç operatörü hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de, 5 katlı bir bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Çökme sonucunda kepçe operatörü Vezir Işık hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi, Misket Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın yıkım çalışması sürerken, büyük bir gürültüyle çökme oldu. Bu sırada, çalışmayı yürüten kepçe operatörü Vezir Işık (45), kopan beton blokların operatör kabinine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu operatörü sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Vezir Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Işık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çöken binanın bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı.

Görgü tanıkları 'ihmal var' dedi

Yıkımın gerekli önlemler alınmadan yapıldığını öne süren bir görgü tanığı, “Kepçe bu alttan girince, buradaki beton bloklar komple aşağı geldi. Orada bir çatırtı oldu. Çatırtı olduktan sonra da yıkım oldu. Burada tedbir alınmamıştı" diye konuştu.

Öte yandan, kazadan önce ve sonra yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 5 katlı binanın yıkım çalışmasını yürüten bir kepçe görünüyor. Kepçe kademeli olarak binanın beton bloklarına darbevururak yıkım çalışması yapıyor. Kazanın hemen sonrasında kaydedilen görüntülerde ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği ve kabinde sıkışan kepçe operatörünü kurtarmaya çalıştığı görülüyor.