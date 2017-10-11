Bahçelievler'de yangında şüpheli ölüm; cinayet çıktı

İbrahim AKTÜRK-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de yangın sonrası ölü bulanan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Lina Hamit\'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Lina Hamit\'in aynı evde yaşayan kayınbiraderi Eymen Omar tarafından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği tespit edildi. Olay sonrası gözaltına Omar, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, Soğanlı Mahallesi Misket Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3.katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sözkonusu adreste yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ardından evde yaptıkları araştırmada 20 yaşındaki Lina Hamit\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, yangın çıkan evde araştırma yaptı. Ölen kadının eşi olay sonrası bina önünde sinir krizi geçirdiği görüldü. Adı öğrenilemeyen eşi ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görgü tanıkları, evde yaşayan iki Suriyeli ailenin aralarında sürekli kavga ettiklerini, yangının hemen öncesinde de evden kavga gürültüsü geldiğini ileri sürdüler.

Olayın ardından çalışma yapan polis, şüpheli olarak genç kadının kayınbiraderi Eymen Omar\'ı gözaltına aldı. Sorgulaması yapılan Eymen Omar\'ın ifadesinde cinayeti itraf ettiği öğrenildi. Omar\'ın aynı evde yaşadıkları kardeşinin eşi Lina Hamit\'i \"dedikodu\" yaptığı için saç kurutma makinesinin kablosu ile boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdiğini söylediği belirtildi.

Omar\'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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