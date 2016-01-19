Bahçelievler'de toprak kayması nedeniyle 7 bina boşaltıldı

Bahçelievler'de gece saatlerinde bir okul inşaatında toprak kayması meydana geldi. Okul inşaatının istinat duvarında kısmen çökme meydana geldi. İnşaat alanında kullanılan kule vincin devrilme ihtimaline karşı çevredeki 7 bina boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar belediye ekiplerince Hasan Doğan Spor Kompleksi’ne yerleştirildi.

7 bina boşaltıldı

DHA’nın haberine göre olay, gece saat 02:30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şenlik Sokak üzerinde bulunan okul inşaatında meydana geldi. Depreme karşı yeniden yapımına başlanan Şirintepe Ortaokulu inşaatının hemen arkasında bulunan parkın duvarlarında yağmur ve kar yağması sonucunda dün öğle saatlerinde küçük çaplı toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle parkın duvarında gece tekrar çökme meydana geldi. İnşaatın duvarlarında büyük yarıklar oluştu. İnşaatta çalışan işçiler durumu hemen Bahçelievler Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü yetkililerine, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri de gelerek inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sakıp Sabancı Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekiplerinin ilk yaptığı inceleme sonucunda inşaat alanında kullanılan kule vincinin devrilme tehlikesi nedeniyle Şenlik Sokak üzerindeki 7 bina boşaltıldı. Evlerinden çıkartılan vatandaşlar belediyeye ait otobüslerle Hasan Doğan Spor Kompleksi'ne götürüldü. Bina sakinlerinin geceyi spor kompleksinde geçirdi.

Can kaybı yok

Olayın meydana geldiği inşaatta çalışan şantiye şefi Fatih Daşgin, “Gece Saat 02.30 sıralarında büyük bir gürültüyle toprak göçmesi meydana geldi. Daha öncesinden saat 01.00 civarında gerekli yerlere telefon açarak ulaştım. Onlarda sağolsun geldiler. Tedbirimizi alaraktan bütün evleri boşalttılar. Dışarıya çıkan aileleri ise otobüs tahsis ettiler. Herhangi bir can kaybı yok" dedi. Belediye ekiplerinin inşaat alanı ve çevresindeki inceleme ve güvenlik önlemleri devam ediyor.