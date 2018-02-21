T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçelievler'de tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede öldü

 İbrahim AKTÜRK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de, tartıştığı kişiyi silahla vuran genç kaçarak bir apartmana girdi

21 Şubat 2018 01:03

 İbrahim AKTÜRK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de, tartıştığı kişiyi silahla vuran genç kaçarak bir apartmana girdi. Özel harekat timleri, apartmanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Silahla yaralanan kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal D., henüz bilinmeyen sebeple tartıştığı 23 yaşındaki C.C\'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Ardından kaçan Bilal D., bir apartmana sığındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Bilal D.\'nin kaçtığı binada bulunan sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat timleri, bu noktada güvenlik önlemi aldı. Bu arada, şüphelinin silahla ağır yaraladığı C.C., çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra polis tarafından ikna edilen Bilal D. silahını bırakarak teslim oldu. Bilal D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan C.C. yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRKErsan SANSoner HASIRCIOĞLUİSTANBULDHABAHÇELİEVLERPoliseSilahlaOlayFevziMahallesi Cihan SokakBilalArdındanBölgeyeBuBirHastanedePolisinFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24