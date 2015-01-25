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Bahçelievler'de polise silahlı saldırı

Evde saklandığı yere kendini kilitleyen saldırgan polisin operasyonuyla yakalandı.

25 Ocak 2015 18:16

Bahçelievler'de bir ihbar üzerine olay yerine giden polis, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen zanlının silahlı saldırısına uğradı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Erhan Tekten'in haberine göre, Bahçelievler, Soğanlı'da bir evde kavga olduğu yolundaki ihbara giden polislere söz konusu evden ateş açıldı.

Olayda 1 polis karın ve kalçasına isabet eden kurşunlarla, 1 sivil de kulağından yaralandı. Polis evin bir bölümüne kendini kilitleyen eli silahlı saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar polisin karın ve kalçasına isabet etti. Olay üzerine adrese çok sayıda takviye ekip sevkedildi. Yaralı polis hastaneye kaldırıdı. Evde saklandığı yere kendini kilitleyen saldırgan polisin operasyonuyla yakalandı. 

 

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