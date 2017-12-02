Bahçelievler'de silahlı kavga, 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA

Bahçelievler\'de gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Silahlı kavga sonucu yaralanan kişi, aracına binerek uzaklaşmak istedi. Kullandığı aracıyla bir süre ilerledikten sonra duran yaralıyı, vatandaşların haber verdiği polis ekipleri buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptı.

Olay, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi\'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siyavuşpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya döndü. Karşılıklı silahlar kullanan iki grup arasından ismi öğrenilemeyen bir kişi kurşunların hedefi oldu. Yaralanan kişi, kendi aracına binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda yaralı halde aracıyla uzaklaşan sürücüyü takibe aldı. Polis ekiplerinin araması sonucu yaralı sürücü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulundu. Polis ekipleri ambulans çağırırken, olay yerinde de önlem alındı. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi, bulunduğu yerde yaptı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, yaşanan olay sonrası her iki noktada da olay yeri çalışması yaptı. Olay yerinde boş kovanları numaralandıran polis ekipleri, yaralı sürücünün otomobilinde de inceleme yaptı. Çevredeki işyerilerinin güvenlik kamera görüntülerinin olup olmadığını araştıran polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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