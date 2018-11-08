BAHÇELİEVLER'DE OKUL ARKADAŞINI ÖLDÜREN M.K. TUTUKLANDI

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler\'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz\'ü sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle öldüren okuldan arkadaşı 15 yaşındaki M.K.\'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Bakırköy Adliyesi\'nde savcılığa çıkarılan M.K. ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-4 kişinin kaldırımda yürümesi

-Arkadan gelen kişinin pompalı ile ateş etmesi

-Mert Can Kargöz\'ün yere yığılması

-Saldırganın yerdeki Karagöz\'e birkaç el daha ateş etmesi

-Değerlerinin kaçışması

EK (çocuğun fotoğrafı)

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Çevrede toplananlar

-Bir görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

07.11.2018 - 16.59 Haber Kodu : 181107174

07.11.2018 - 19.08 Haber Kodu : 181107211



