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Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de, seyir halindeki motosikletiyle duramayarak arıza nedeniyle yol kenarında duran bir başka motosiklete çarpan 1 kişi yaralandı

26 Eylül 2017 02:37

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de, seyir halindeki motosikletiyle duramayarak arıza nedeniyle yol kenarında duran bir başka motosiklete çarpan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçelievler\'de D-100 Karayolu Zeytinburnu Mevkii de saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 77 DH 808 plakalı motosikletiyle Şirinevler istikametinde seyir halinde olan Vedat Çivici, arıza nedeniyle yol kenarında duran Medet Yüre\'ye ait  motosiklete arkadan çarptı. Vedat Çivici, çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte yola savrularak bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı araç motosiklet sürücüleri Çivici\'nin yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivici, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
(FOTOĞRAF)

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