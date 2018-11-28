T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçelievler'de market soygunu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de bir süpermarket zincirinin bayisine giren yüzü maskeli, silahlı 3 şüpheli kasada bulunan paraları alarak kaçtı

28 Kasım 2018 02:36

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de bir süpermarket zincirinin bayisine giren yüzü maskeli, silahlı 3 şüpheli kasada bulunan paraları alarak kaçtı. 
Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli ve elinde silah olan 3 şüpheli bir süpermarket zincirinin caddede bulunan bayisine girdi. Market çalışanına silah doğrultan şüpheliler kasada bulunan bir miktar parayı alarak, buradan hızla uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler markette inceleme yaptı. Marketin kamera kayıtlarını da inceleyen polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CemilMerkez Mahallesi Atatürk CaddesiYüzleriMarketBildirilmesiEkiplerMarketinFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24