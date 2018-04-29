BAHÇELİEVLER'DE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI, 1'AĞIR 3 YARALI(GENİŞ HABER)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de gece saatlerinde bir kahvehaneye gelen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası 1\'i ağır 3 kişi yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi\'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. Sokak\'ta Nedim Aydın\'a ait kahvehaneye gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası işyeri sahibi Nedim Aydın ile müşteri olduğu öğrenilen Ahmet Kurç ayağından, yine içeride olan Yusuf Gültekin isimli bir müşteri ise karın boşluğuna isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırı da ağır yaralanan Yusuf Gültekin\'in ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine özel harekat ekipleri de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak şerit çekti. Bu sırada özel harekat polisleri de çevrede herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldığı görüldü. Polis ekipleri saldırı sonrası vatandaşlardan olay hakkında bilgi toplarken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki numaralandırılmış boş kovanlar

- Delil torbasındaki bulgular

- Kahvehaneden görüntü

- Camlara isabet eden mermi izleri

- Genel ve detaylar

