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BAHÇELİEVLER'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

23 Ağustos 2017 09:21

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler\'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05:00 sıralarında Bahçelievler\'de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat timleri, havadan da polis helikopteri destek verdi. 

Operasyon kapsamında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Keklik Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki bir daireye özel harekat timleri ile birlikte baskın yapan ekipler dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntüler
-Özel harekat timlerinden görüntü
-Ekiplerin adrese girmeleri
-Dışarıda önlem alan polisler
-Polis helikopterinden görüntü
-Genel ve detaylar
 

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