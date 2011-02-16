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BAHÇELİEVLER'DE DÖVİZ BÜROSU SOYULDU  İSTANBUL (A.A)

16 Şubat 2011 19:50

-BAHÇELİEVLER'DE DÖVİZ BÜROSU SOYULDU  İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Bahçelievler'de gece duvarı delinerek girilen döviz bürosundan yaklaşık 750 bin lira tutarında döviz çalındı.  Alınan bilgiye göre, Naci Kasım Caddesi'ndeki döviz bürosuna gece saatlerinde binanın arka duvarını delerek içeriye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, oksijen kaynağı kullanarak açtıkları kasada bulunan yaklaşık 750 bin lira değerindeki dövizi alarak kaçtı.  Sabah iş yeri sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde araştırma yapan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.  Polisin, kaçan zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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