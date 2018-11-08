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BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET KAMERADA

Müslüm SARIYAR / İstanbul DHA Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti

08 Kasım 2018 01:01

Müslüm SARIYAR / İstanbul DHA
Bahçelievler\'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz\'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz\'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:
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-4 kişinin kaldırımda yürümesi
-Arkadan gelen kişinin pompalı ile ateş etmesi
-Mert Can Kargöz\'ün yere yığılması
-Saldırganın yerdeki Karagöz\'e birkaç el daha ateş etmesi
-Değerlerinin kaçışması

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