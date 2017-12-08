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BAHÇELİEVLER'DE BİNLERCE KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA  Bahçelievler'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 9 bine yakın kaçak cep telefonu ele geçirildi

08 Aralık 2017 14:59

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA 
Bahçelievler\'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 9 bine yakın kaçak cep telefonu ele geçirildi. 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan bir iş merkezindeki üç işyerine operasyon düzenledi. Baskında 8 bin 978 kaçak cep telefonu, bin 800 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis ekipleri G.G.\'yi gözaltına aldı. G.G. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Polis ekiplerinin yaptığı operasyon
-Ekiplerin arama yapması 
-Ele geçirilen telefonlar
-Genel ve detaylar 


 

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